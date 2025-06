Il Napoli spinge per Lookman, pronta offerta monstre: il rumors da Bergamo

Napoli, occhi su Lookman: pronti 50 milioni per l’esterno dell’Atalanta. Secondo quanto riportato dal Corriere di Bergamo, il Napoli starebbe accelerando per Ademola Lookman, uno dei profili più ambiti dell’Atalanta. L’esterno nigeriano è nel mirino anche di altri club, ma gli azzurri sembrano i più convinti, tanto da preparare una prima offerta da 50 milioni di euro.

Al momento, per Lookman, Ederson e Retegui (i gioielli sul mercato della Dea) non sono ancora arrivate offerte ufficiali, ma il Napoli si sarebbe mosso con decisione proprio per il nigeriano. La richiesta dell’Atalanta, tuttavia, resta elevata: almeno 60 milioni di euro per l'esterno che piace molto anche all'Atletico Madrid