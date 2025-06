Incontro con gli agenti di Ndoye: bisogna limare richieste Bologna (anche con una contropartita)

Il Napoli ieri pomeriggio ha visto gli agenti di Dan Ndoye a Roma. Così il Corriere dello Sport in edicola racconta la trattativa con l'esterno del Bologna che piace molto ad Antonio Conte: "Un incontro ravvicinato per verificare le attese dell’esterno del Bologna, cercato già a gennaio, quando il club rossoblù chiese al suo giocatore di aspettare.

Oggi la società emiliana è più disposta a trattare l’uscita dello svizzero, ma certamente alle sue condizioni che partono da posizioni più distanti rispetto a quelle del Napoli: parliamo di 40 milioni, cifra che i partenopei proveranno a capire quanto limabile. Senza contare che con il Bologna i contatti sono continui anche perché in ballo, oltre a Ndoye, c’è l’interesse per Beukema, 26, e in uno dei due affari può essere inserito Zanoli, profilo gradito a Italiano".