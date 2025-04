Ufficiale Bologna-Napoli, il Giudice Sportivo multa il club rossoblù: la motivazione

Bologna multato dopo il posticipo di ieri contro il Napoli, valevole per la 31ª giornata di Serie A. Il Giudice Sportivo ha deciso di sanzionare il club rossoblù con un'ammenda da 3mila euro per punire il comportamento scorretto dei tifosi bolognesi.

In particolare, si legge sul comunicato ufficiale del Giudice Sportivo che al termine della 31esima giornata di Serie A, i tifosi del Bologna hanno lanciato tre fumogeni in campo al 19esimo minuto del secondo tempo. Motivo per cui il Bologna calcio è stato condannato a pagare un'ammenda da 3,000 euro.