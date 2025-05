Ufficiale Cagliari, annunciato il rinnovo di un big alla vigilia della gara di Napoli

(ANSA) - CAGLIARI, 22 MAG - Ha sbloccato con un colpo di testa il risultato della partita più importante dell'anno. E ora arriva il prolungamento di contratto. Trovato l'accordo con il Cagliari: Yerry Mina si lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2028 con proroga per un'ulteriore stagione al verificarsi di determinate condizioni sportive. Il difensore colombiano era arrivato lo scorso anno a gennaio. Dopo il debutto in rossoblù contro la Roma, il 5 febbraio 2024, ha realizzato la prima rete con il Cagliari il 19 aprile, nel match casalingo contro la Juventus terminato 2-2, per poi andare di nuovo a segno a distanza di poche settimane nel pareggio (1-1) contro il Lecce.

In questa stagione sono state sinora 30 le gare giocate in campionato, autore del prezioso gol che ha aperto le marcature nella vittoria per 3-0 contro il Venezia, decisiva per il raggiungimento della matematica permanenza in Serie A. Mina è attualmente il calciatore con più duelli vinti di tutta la Serie A 24/25 (211), oltre ad essere tra quelli nel corso della stagione ad aver recuperato più palloni (129) in difesa. Con la nazionale colombiana può vantare 49 presenze e 7 reti; con i "Cafeteros" è arrivato la scorsa estate sino alla finale della Copa America. (ANSA).