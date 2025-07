Inter in pressing su Lookman e lui si fa male al polpaccio: infortunio e stop

Tegola per Ademola Lookman. L'attaccante nigeriano dell'Atalanta, obiettivo primario dell'Inter sul mercato, ha accusato un problema al polpaccio nell'allenamento di giovedì e nelle prossime ore si sottoporrà agli esami strumentali per valutare l'entità dell'infortunio. Lo stop potrebbe essere di qualche settimana. Resta da capire se questo avrà ripercussioni sulla trattativa tra Inter e Atalanta. I nerazzurri hanno offerto 40 milioni di euro. La Dea ne chiede 50. Il giocatore spinge per trasferirsi in nerazzurro, sponda Inter. Il Napoli aveva pensato a lui ma ora ha dirottato tutte le sue attenzioni su Ndoye del Bologna.