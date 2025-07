Ziliani: "Juve, Conceicao pagato come Lookman ma con stipendio raddoppiato"

Il giornalista Paolo Ziliani commenta i movimenti di mercato della Juventus dopo la conclusione dell'affare Conceicao: "Se i 60 milioni per Koop, i 50 per Douglas e i 40 per Nico vi erano sembrati pochi, ecco i 42 per Conceiçao: pagato come Lookman e con stipendio raddoppiato La terrificante campagna acquisti 2024 targata Giuntoli aveva lasciato in sospeso la situazione dell'ala portoghese: ebbene, dopo i 10 milioni sborsati per un anno di prestito, oggi Comolli ha dato l'ok al suo acquisto a 32 milioni pagabili in 4 anni.

Per restare com'era (con David al posto di Kolo Muani) la Juventus ha già speso dall'1 luglio 103,31 milioni per le rate degli acquisti di un anno fa", il suo post su X.