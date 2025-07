Da sogno estivo a incubo del bilancio: la Roma deve liberarsi del maxi-ingaggio di Hermoso

La Roma ha delineato una strategia di mercato ben precisa: liberare risorse, cedere gli esuberi e reinvestire in profili funzionali. Secondo Il Corriere dello Sport, l’obiettivo primario del nuovo direttore sportivo Ricky Massara è alleggerire il monte ingaggi, operazione già avviata con la cessione di Leandro Paredes al Boca Juniors. Le prime operazioni in uscita (Abraham, Shomurodov e lo stesso Paredes) hanno fruttato circa 21 milioni di euro, ma il lavoro è tutt’altro che concluso. Massara intende proseguire con altre cessioni, coinvolgendo sia i giovani del vivaio sia giocatori della prima squadra.

Tra i nomi in uscita spiccano Mario Hermoso, il cui stipendio pesa per 6,5 milioni, e Marash Kumbulla, che ha un valore residuo a bilancio di 7 milioni. I profili più appetibili sul mercato sono invece Mile Svilar ed Evan Ndicka, con quest’ultimo tra i candidati più forti alla cessione per generare una plusvalenza significativa. Possibili addii anche per Ángelino, Zeki Celik e El Shaarawy, che potrebbero contribuire a riequilibrare i conti. Tutte mosse che servono alla Roma per liberare spazio economico e muoversi con maggiore libertà nella sessione estiva di calciomercato.