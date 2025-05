Ufficiale Caso Joao Mario, arriva la decisione del Tas su richiesta risarcimento all'Inter

Il Tribunale Arbitrale per lo Sport ha respinto l'appello dello Sporting CP contro l'Inter per il trasferimento di Joao Mario al Benfica. Il club nerazzurro lo acquistò nel 2016 per 44 milioni di euro, girandolo poi in prestito negli anni successivi al West Ham, al Lokomotiv Mosca e nuovamente allo Sporting CP. Successivamente la società di Viale della Liberazione rescisse il contratto del centrocampista che da svincolato si accordò con Les Aguias.

C'era però qualcosa che non quadrava per lo Sporting CP, che si rivolse subito alla FIFA per chiedere un risarcimento di 30 milioni di euro all'Inter. La Federazione internazionale rigettò la richiesta, non attribuendo responsabilità ai nerazzurri per il trasferimento agli storici rivali. I portoghesi hanno insistito appellandosi al TAS, ma non c'è stato niente da fare. Oggi dunque la vicenda è conclusa, come si legge su SportMediaset.it.