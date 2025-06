Roma, rivoluzione ds: addio Ghisolfi, il prossimo sarà Massara

vedi letture

Dopo l'addio a Florent Ghisolfi, la Roma è già pronta a ripartire. E il nuovo responsabile del mercato giallorosso sarà un ex come Frederic Massara, secondo le ultimissime riportate da Sky Sport.

Per l'emittente la decisione oramai è presa, con Massara che tornerà così a Trigoria dopo l'esperienza vissuta dall'ottobre del 2016 al settembre del 2017. La firma sul suo nuovo contratto con la Roma è prevista nelle prossime ore, fra oggi e domani, col dirigente che si metterà subito al lavoro per sistemare le questioni più urgenti. Nel suo staff di lavoro, viene spiegato, ci sarà anche un altro uomo mercato come Federico Balzaretti.