Pres. Inter: "Chiuderemo nuove operazioni di mercato a luglio"

Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta è stato intervistato da Sportmediaset prima della partita della notte contro il Monterrey: "Inzaghi? Questi tipi di dichiarazioni si susseguono così come le smentite. Noi abbiamo preso atto della volontà dell'allenatore, ormai fa parte del passato e non entriamo in analisi più approfondite. Oggi siamo qua, è l'inizio o forse la coda di una stagione, è un punto di congiunzione tra vecchia e nuova stagione. L'importante è l'orgoglio di essere qua, soprattutto con Chivu".

"Mercato a Mondiale finito? Da mesi io, Ausilio e Baccin lavoriamo per individuare i profili che possono fare al caso nostro. Alcune operazioni le abbiamo già condotte e altre le andremo a chiudere nel prossimo mese. Ma soprattutto c'è da sottolineare la volontà nostra e della proprietà di mantenere lo zoccolo duro della squadra da parte nostra".