Al Hilal-Theo Hernández, Sky: i sauditi non mollano! La situazione

vedi letture

L’Al-Hilal torna a puntare Theo Hernández nella sua ricerca di un nuovo terzino sinistro. Il club saudita vorrebbe riaprire la trattativa per il giocatore del Milan, già seguito in passato. Tuttavia, il francese ex Real Madrid continua a mantenere una posizione rigida e non sembra intenzionato ad accettare la destinazione. Senza il suo consenso, l’operazione appare complicata.

In caso di mancato via libera da parte di Theo, l’Al-Hilal è pronto a virare su alternative. In particolare, resta valida la pista che porta ad Angeliño della Roma. Il laterale spagnolo rappresenta una soluzione più accessibile, sia sul piano tecnico che economico. Tutto dipenderà dalla volontà del terzino rossonero. A riportarlo è Sky Sport.