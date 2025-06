Accostato al Napoli, Bijol saluta tutti: è fatta con un club inglese

Jaka Bijol, difensore dell'Udinese spesso accostato al Napoli in passato, è pronto a lasciare la Serie A. Secondo il giornalista Fabrizio Romano è fatta per il suo trasferimento al Leeds United per circa 22 milioni di euro. Documenti pronti per il suo trasferimento in Premier League.

Dall'Udinese il Napoli continua a seguire Lorenzo Lucca per l'attacco. In difesa, invece, il primo nome per il club azzurro è sempre quello di Beukema del Bologna. Si tratta tra i due club. Bijol era stato accostato a gennaio ma anche negli ultimi mesi, ma il Leeds si è mosso con convinzione e ha chiuso l'affare. Il Napoli aveva occhi altrove, su altri obiettivi.