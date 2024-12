Clamorosa voce sul Milan: trattativa avanzata per Xavi

Nei giorni scorsi è trapelata dalla Spagna una notizia che, se confermata, sarebbe piuttosto clamorosa: secondo quanto riferisce infatti El Nacional, Xavi Hernández sembra essere vicino al ritorno in panchina in quanto sarebbe in trattativa avanzata con il Milan per guidare la squadra rossonera nel prossimo futuro. Lo spagnolo è attualmente senza squadra dopo essere stato esonerato dal Barcellona al termine della scorsa stagione. A Milanello, Xavi potrebbe trovare, tra gli altri, anche Rafael Leao, che è stato nelle ultime finestre di mercato uno degli obiettivi del club blaugrana quando c'era lui in panchina.

Vedremo se questa indiscrezione verrà confermata o meno e se i colloqui sono per l'estate o già per un futuro prossimo, ma è chiaro che la stagione finora di Paulo Fonseca non soddisfa il club di via Aldo Rossi. La sua posizione è tutt'altro che stabile, soprattutto se non dovessero arrivare delle vittorie nelle prossime partite, a partire dalla trasferta di venerdì sul campo del Verona.