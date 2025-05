Clamoroso alla Fiorentina: da poco aveva rinnovato, Palladino si dimette

Notizia clamorosa per quanto riguarda il panorama delle panchine in Serie A. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, si è dimesso dalla guida tecnica della squadra viola.

Ancora da capire le motivazioni alla base, con la stessa società gigliata al lavoro in questi minuti per provare a riportare la situazione alla normalità, anche se i margini per ricucire in questo momento appaiono molto stretti.