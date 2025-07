Inter, Marotta su Calhanoglu: "Richieste? A noi non arrivano mai, lo aspettiamo il 23"

Ai microfoni di TMW, il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha parlato delle nuove voci di mercato riguardanti Hakan Calhanoglu, centrocampista che dopo il corteggiamento del Galatasaray è finito nel mirino del Fenerbahce di José Mourinho: "Non vorrei che diventasse un caso quando un caso non lo è, anche per rispetto del ragazzo e dell'Inter. Siamo davanti a queste richieste fantomatiche che però a noi non arrivano mai, forse sono più mediatiche che altro…", il pensiero di Marotta.

Il numero uno del club nerazzurro ha poi proseguito: "Al momento non c'è nessuna richiesta, quindi nessuna considerazione e nessuna risposta. Attendiamo qua Calhanoglu il 23, poi ci parleremo. Ci avete già parlato? Sì ci parliamo sempre e gli abbiamo detto che l'Inter non ha manifestato la volontà di mandarlo via. Lookman? Ne parleremo più avanti".