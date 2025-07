Clamoroso al Sassuolo: era tutto fatto per Laurienté al Sunderland, ma l'affare è saltato

Armand Laurienté non giocherà nel Sunderland la prossima stagione. Un colpo di scena imprevisto dopo che nella giornata di ieri il calciatore, assistito dai suoi agenti Johan Caurant e Roberto Meloni, era volato in Inghilterra per le visite e poi la rituale firma sul contratto. La decisione è già stata comunicata al Sassuolo che vedrà il francese tornare. L'accordo era da 20 milioni di euro, senza bonus, con il giocatore che avrebbe dovuto guadagnare quasi il doppio del milione e tre che attualmente percepisce in neroverde.

L'accordo è saltato definitivamente e probabilmente Laurienté opterà per un'altra soluzione. Già nei giorni scorsi diverse squadre si erano informate sulla sua situazione, senza però affondare. Lo aveva fatto il Sunderland ma problemi di natura contrattuale hanno portato alla mancata definizione. Quasi certamente non resterà al Sassuolo, perché dopo una stagione in Serie B vuole misurarsi con un palcoscenico più ampio, magari europeo. La Premier League poteva essere il trampolino di lancio per il definitivo salto di qualità. "Laurienté vorrebbe misurarsi a un livello più alto - ha ammesso Grosso qualche giorno fa - parlo tanto con Armand, cerco di mostrargli tutti gli scenari considerando le sue ambizioni ma anche quello che la società ha fatto per lui".