Scuffet lascia di nuovo il Cagliari: domani si aggregherà a una neopromossa

Il Pisa prosegue il proprio ritiro a Morgex, in Val d'Aosta, e parallelamente la società toscana lavora senza sosta per consegnare a mister Alberto Gilardino i primi rinforzi per affrontare la prossima Serie A. Secondo quanto raccolto da TMW, in questo senso è stata definita nelle ultime ore l'operazione che porterà all'ombra della torre pendente il portiere Simone Scuffet.

Il giocatore arriva dal Cagliari, dopo gli ultimi mesi in prestito al Napoli, e firmerà un contratto di durata triennale. Lo stesso Scuffet è atteso già nella giornata di domani a Morgex per aggregarsi al gruppo e mettersi così a disposizione di Gilardino. Per quanto riguarda le altre trattative, sono ore calde per il possibile arrivo dal Napoli di Giovanni Simeone e Alessio Zerbin, col Pisa che sta lavorando alla doppia operazione sulla base di una proposta complessiva di poco inferiore ai 10 milioni di euro.