Clamoroso Lecce: all'asta la maglia di Gaspar del match con l'Empoli, ma non era convocato

Il Lecce, come tante altre società di Serie A, saltuariamente mette all'asta parte del proprio materiale, spesso con fini benefici. E proprio il club salentino in maglia giallorossa è il protagonista di un particolare episodio avvenuto su un portale di vendita online e segnalato da alcuni utenti.

Sul sito web Charity Stars, infatti, il Lecce ha messo all'asta la maglia numero 4 indossata da Kialonda Gaspar lo scorso 11 gennaio in occasione della partita vinta poi 1-3 dalla sua squadra sul campo dell'Empoli. C'è però un piccolo dettaglio, non proprio indifferente: per la sfida del Castellani, Gaspar non figurava neppure nella lista dei convocati. Il difensore angolano, infatti, stava recuperando dal periodo di infortunio al legamento collaterale mediale ed è rientrato tra i convocati (rimanendo però sempre in panchina) solamente per le ultime due partite del Lecce.