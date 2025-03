Ufficiale Como-Venezia, le formazioni: Fabregas col falso 9. Di Francesco punta su Zerbin

Senza Kempf squalificato il Como torna in campo per ospitare il Venezia al Sinigaglia, con il tecnico Cesc Fabregas che continua a puntare su tanti di quei giocatori che stanno dando continuità di risultati, eccezion fatta per la sconfitta della settimana scorsa all'Olimpico contro la Roma. Il modulo sarà ancora il 4-3-3, con Nico Paz falso nove e Strefezza e Diao ai suoi lati. Confermato il centrocampo con Caqueret, Perrone e Da Cunha, mentre in difesa sarà il giovane Jack ad affiancare Goldaniga, con Smolcic e Valle a completare il reparto davanti a Butez.

Dall'altra parte Eusebio Di Francesco schiera i suoi con il 3-5-2, con Radu in porta Schingtienne, Idzes e Candé in difesa, Kike Perez, Nicolussi Caviglia e Duncan, preferito a Busio, in mediana, con Zerbin e Ellertsson sulle corsie laterali. In attacco confermati sia Oristanio che Maric, per cercare tre punti fondamentali per la corsa salvezza.

Le formazioni ufficiali di Como-Venezia, con il fischio d'inizio fissato alle ore 15.

COMO (4-3-3): Butez; Smolcic, Goldaniga, Jack, Valle; Da Cunha, Perrone, Caqueret; Strefezza, Nico Paz, Diao. Allenatore: Cesc Fabregas.

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Duncan, Ellertsson; Oristanio, Maric. Allenatore: Eusebio Di Francesco.