Diritti tv Serie A 2023/24, oltre 100mln per l'Inter. Napoli 5° a 66,9mln: la classifica

Questa è la ripartizione dei diritti televisivi della Serie A 2023-24, come da documento interno della Lega a cui ha avuto accesso la Gazzetta dello Sport.

L'Inter comanda con 101 milioni incassati dai diritti tv. A seguire Milan a quota 87,4mln, Juventus 86,7mln, Roma a 71,4mln, Napoli a 66,9mln e Lazio a 66,8mln e Atalanta 60,4mln

Per la prima volta, nella statione appena conclusa, è stato implementato un nuovo criterio varato nel 2019, quello dei minuti giocati dai giovani giocatori che pesa per l'1,1% per un totale di 12 milioni. Di conseguenza la torta dei diritti viene distribuita in questo modo: 50% in parti uguali; 28% in funzione dei risultati sportivi, di cui il 14% in base alla classifica (11,2%) e ai punti (2,8%) dell'ultimo campionato, il 9,33% in base ai risultati degli ultimi 5 campionati e il restante 4,67% secondo i risultati storici a partire dalla stagione 1946-47; 22% in proporzione al cosiddetto "radicamento sociale", rappresentato per il 12,54% dagli spettatori paganti dal vivo certificati Siae, per l'8,36% dall'audience media delle dirette tv e per l'1,1% dal minutaggio dei giovani.