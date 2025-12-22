Fiorentina, tutto confermato: è fatta per Paratici. Ecco quando arriverà

La Fiorentina ieri sera ha ritrovato una vittoria in campionato, la prima nel cammino di questa Serie A, e adesso si prepara a cambiare volto nelle prossime settimane. A partire dall'assetto della dirigenza, che vedrà un nuovo pesante ingresso come quello di Fabio Paratici nelle vesti di responsabile dell'area tecnica per il club toscano. A che punto siamo con l'arrivo di Paratici nella dirigenza della Fiorentina? Come apprende Tuttomercatoweb.com, la strada è ormai spianata, solamente un inatteso sussulto potrebbe far saltare il banco. La Fiorentina ha deciso di fare all-in sulla figura di Paratici, che si è sentito da subito lusingato e coinvolto nell'entrare in una sfida all'apparenza impossibile ma che se dovesse essere vinta saprebbe di storia. Il primo passaggio da attendere è la risoluzione del contratto in essere con il Tottenham, con cui sono iniziati i contatti. Non sarà una fine immediata, da parte sua Paratici non ha comunque intenzione di rompere con un ambiente che lo ha aspettato e voluto anche nel periodo di inibizione. Qualche altro giorno d'attesa dovrà essere osservato, almeno, ma il ritorno in Serie A di Paratici è tracciato.

Come anticipato già nelle scorse ore, Paratici non dovrebbe arrivare a Firenze da solo. Con lui arriverebbe infatti anche un nuovo capo dell'area scouting, ruolo per il quale appare fortemente favorito Lorenzo Giani, con cui ha già lavorato alla Juventus e poi al Tottenham, senza scordarsi dell'esperienza da responsabile scouting per la Sampdoria, società con la quale Paratici ha svolto attività di consulenza nei mesi in cui era in corso la squalifica e inibizione dalle cariche dirigenziali. Fiorentino di passaporto (è nativo della vicina Reggello), Giani è il grande favorito di queste ore.