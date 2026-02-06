Ufficiale Verona-Pisa, le formazioni: subito il sostituto di Giovane dal 1', c'è Scuffet

Tutto pronto al Bentegodi: alle 20.45 la sfida fra Verona e Pisa. Entrambe le squadre sono ultime a 14 punti, entrambe arrivano da un cambio di allenatore e da risultati deludenti: stasera nessuno può permettersi di sbagliare. Sono state diramate le formazioni ufficiali del match.

Paolo Sammarco, ex tecnico della Primavera gialloblu ed alla prima fra i professionisti ed in Serie A, punta subito su Bowie in attacco, schierato con Orban. Dal primo minuto anche Edmundsson. Niasse schierato esterno a destra al posto di Lirola, con Lovric e Bernede mezzali. In porta torna Montipò. Oscar Hiljemark, anche lui alla prima gara nel campionato italiano nelle vesti di tecnico, sceglie Durosinmi con a supporto Moreo e Stojilkovic. In mediana Aebischer e Loyola, con Toure e Angori sulle due fasce. Vediamo di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Le formazioni ufficiali di Verona-Pisa

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Slotsager, Nelsson, Edmundsson; Niasse, Lovric, Al-Musrati, Bernede, Frese; Bowie, Orban

A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Serdar, Akpa Akpro, Bradaric, Lirola, Harroui, Mosquera, Popovic, Tomich, Fallou, Vermesan. Allenatore: Paolo Sammarco.

Pisa (3-4-1-2): Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Loyola, Aebischer, Angori; Moreo; Stojilkovic, Durosinmi

A disposizione: Andrade, Guizzo, Marin, Leris, Hojhlot, Meister, Tramoni, Cuadrado, Akinsanmiro, Iling-Junior, Stengs, Coppola, Calabresi, Piccinini, Lorran. Allenatore: Oscar Hiljemark.