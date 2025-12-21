Ufficiale Genoa-Atalanta, le formazioni: le scelte di De Rossi e Palladino

Punti importanti un palio al "Ferraris" tra Genoa e Atalanta con obiettivi differenti ma entrambe alla ricerca di una vittoria che varrebbe molto. De Rossi cambia in attacco con Colombo che parte dalla panchina. Al suo posto al fianco di Vitinha gioca Ekuban con Ellertsson che vince ancora il ballottaggio con Thorsby per un posto al fianco di Frendrup e Malinovskyi con Norton-Cuffy e Martin esterni. In difesa Ostigard recupera ma non parte dall’inizio: al fianco di Marcandalli e Vasquez e davanti a Leali c’è Otoa.

Senza Lookman e Sulemana impegnati in Coppa d'Africa, Palladino si affida a De Roon in difesa al fianco di Hien e Kolasinac a protezione della porta difesa da Carnesecchi. A centrocampo con Ederson gioca Musah mentre gli esterni sono Zappacosta e Bernasconi. In attacco Scamacca è innescato da Maldini e De Ketelaere. Di seguito le formazioni ufficiali.

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Ekuban. All. De Rossi.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi, de Roon, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Musah, Éderson, Bernasconi; De Ketelaere, Scamacca; Maldini. All. Palladino.