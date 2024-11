Genoa, clamoroso: esonerato Gilardino, arriva Vieira

Clamoroso al Genoa, esonerato Alberto Gilardino, e al suo posto arriverà Patrick Vieira. Manca di fatto solamente l'ufficialità per assistere al cambio della guardia alla guida del club ligure in casacca rossoblù. La notizia è stata data in questi minuti da Sky Sport, seguiranno a breve altri aggiornamenti.