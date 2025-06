Immobile torna in Italia: fumata bianca ad un passo, si attende via libera del Besiktas

Ciro Immobile è ormai pronto a vestire la maglia del Bologna. L’attaccante campano, dopo una stagione vissuta in Turchia con la maglia del Besiktas, sembra ad un passo a fare ritorno in Italia, riporta Sky Sport. La trattativa, che inizialmente appariva complessa e difficile da concretizzare, ha subito un’accelerazione negli ultimi giorni, grazie al lavoro delle parti coinvolte.

Il Bologna ha manifestato un forte interesse per il giocatore, individuandolo come profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. L’accordo con Immobile è già stato definito nei dettagli: un contratto annuale con possibilità di rinnovo. Manca solo l’ok definitivo del Besiktas per chiudere l’operazione, atteso a breve.

Dal punto di vista economico, le divergenze tra i due club si sono ridotte sensibilmente, rendendo sempre più vicina la fumata bianca. Immobile, che nell’ultima annata ha collezionato 19 reti in 41 presenze con i turchi, è pronto a riabbracciare la Serie A, il campionato dove ha raggiunto i picchi più alti della sua carriera, diventando uno dei bomber più prolifici dell’ultimo decennio.