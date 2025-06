Mollato dal Napoli, David aspetta la Juve: serve intesa su bonus alla firma

vedi letture

Gli attaccanti, sempre loro. Sono ore molto intense per i goleador al centro del calciomercato, come Jonathan David. Il calciatore canadese, libero sul mercato dopo la fine della sua esperienza al Lille, è un obiettivo caldissimo della Juventus di Igor Tudor. Il dg Damien Comolli lo ha scelto da settimane ed è in stretto contatto gli agenti del giocatore per trovare la quadra sulla cifre.

L'ok all'ingaggio da 6 milioni di euro, con bonus e premio alla firma, è confermato. Resta da definire l'intesa sulle commissioni che, in questi casi, necessita sempre un pò di tempo. Lo riporta il Corriere dello Sport. Ricordiamo che David piaceva molto al Napoli a inizio mercato, poi con la conferma di Conte la priorità è diventata Nunez del Liverpool e c'è sempre Lucca dell'Udinese sullo sfondo.