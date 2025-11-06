Genoa, ecco De Rossi: l'annuncio del club sul nuovo allenatore
Dopo la Roma nuova esperienza in Italia per uno dei campioni del mondo con l'Italia nel 2006. Daniele De Rossi è il nuovo allenatore del Genoa, in sostituzione dell'esonerato Patrick Vieira. Questa la nota del Grifone in merito: "Genoa CFC comunica di aver affidato a Daniele De Rossi la conduzione tecnica della prima squadra.
Il nuovo allenatore ha già incontrato i giocatori in organico e dirigerà l'allenamento pomeridiano in agenda al Centro Sportivo Signorini. La presentazione ai media con Diego Lopez, Chief of Football del club, abbinata alla conferenza pre-gara, è prevista venerdì, nella sede di Villa Rostan, con inizio alle ore 14. Nel rivolgere un caloroso benvenuto a Daniele De Rossi e collaboratori, il Genoa ringrazia Roberto Murgita e Domenico Criscito per l'ennesima testimonianza di attaccamento ai nostri colori".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Bologna
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro