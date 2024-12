Ufficiale Genoa, i convocati di Vieira per il Napoli: recupera Ekuban, in 5 assenti

Il tecnico del Genoa, Patrick Vieira, ha diramato l'elenco dei convocati per la gara di domani contro il Napoli. Come ha annunciato ieri in conferenza stampa, l'allenatore rossoblù ritrova Caleb Ekuban dopo un lungo infortunio. Ancora assenti invece De Winter, Ekhator e Ahanor oltre ai lungodegenti Malinovskyi e Messias.

Di seguito l'elenco completo dei convocati:

Porteri: Gollini, Leali, Sommariva.

Difensori: Bani, Marcandalli, Martin, Norton-Cuffy, Sabelli, Vasquez, Vogliacco, Zanoli.

Centrocampisti: Badelj, Bohinen, Frendrup, Masini, Melegoni, Miretti, Pereiro, Thorsby.

Attaccanti: Ankeye, Balotelli, Ekuban, Pinamonti, Vitinha.

