Genoa, torna Ositgard: l'ex Napoli si trasferisce dal Rennes. Formula e dettagli

È fatta per il ritorno di Leo Ostigård al Genoa: il difensore ex Napoli si trasferisce dal Rennes con la formula del prestito con diritto di riscatto. Le due società stanno completando in queste ore lo scambio di documenti.

Il norvegese classe 1999 è atteso in città domani, 26 luglio, per iniziare la sua nuova avventura in rossoblù. Il centrale ha già vestito la maglia del Genoa in passato e torna in Serie A dopo l’ultima stagione in prestito all’Hoffenheim. A riferirlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.