Giuntoli silurato dalla Juventus: che disastro, l'elenco di tutti gli affari

In questa giornata la Juventus ha rotto gli indugi e deciso di interrompere il rapporto con Cristiano Giuntoli. Un cammino lavorativo che si va ad esaurire ben prima dei termini, con un anticipo di tre stagioni, un contratto in essere fino al termine dell'annata 2027/2028. Il dirigente paga due anni di lavoro in bianconero decisamente negativi e al di sotto delle aspettative, fatti di risultati altalenanti e maxi investimenti sul mercato. Sono 20 i giocatori acquistati ufficialmente da Giuntoli, anche se due erano vincolati a un obbligo di riscatto precedentemente concordato da altri. Il più costoso è stato quello di Teun Koopmeiners, preso l'estate scorsa dall'Atalanta per quasi 60 milioni di euro. Eccoli di seguito, divisi per finestra.

JUVENTUS 2023/24 - CESSIONI ESTIVE

Dejan Kulusevski al Tottenham per 30 milioni di euro

Denis Zakaria al Monaco per 20 milioni di euro

Radu Dragusin al Genoa per 10 milioni di euro

Arthur Melo alla Fiorentina (prestito) per 2 milioni di euro

Filippo Ranocchia all'Empoli (prestito) per 1 milione di euro

Angel Di Maria (svincolato)

Juan Cuadrado (svincolato)

Marko Pjaca (svincolato)

Leonardo Bonucci all'Union Berlin (prestito)

Mohamed Ihattaren al Samsunspor a costo zero

Nicolò Rovella alla Lazio (prestito biennale)

Luca Pellegrini alla Lazio (prestito biennale)

Koni De Winter al Genoa (prestito)

Matias Soule al Frosinone (prestito)

Kaio Jorge al Frosinone (prestito)

Marley Ake all'Udinese (prestito)

Gianluca Frabotta al Bari (prestito)

Facundo Gonzalez alla Sampdoria (prestito)

Stefano Gori al Monza (prestito)

Enzo Barrenechea al Frosinone (prestito)

JUVENTUS 2023/24 - CESSIONI INVERNALI

Filippo Ranocchia al Palermo per 4 milioni di euro

Dean Huijsen alla Roma (prestito) per 1 milione di euro

Marley Ake all'Yverdon (prestito)

Gianluca Frabotta al Cosenza (prestito)

JUVENTUS 2024/2025 - CESSIONI ESTIVE

Matias Soule alla Roma per 26 milioni di euro

Dean Huijsen al Bournemouth per 20 milioni di euro

Samuel Iling Junior all'Aston Villa per 14 milioni di euro

Moise Kean alla Fiorentina per 13 milioni di euro

Federico Chiesa al Liverpool per 12 milioni di euro

Koni De Winter al Genoa per 8 milioni di euro

Enzo Barrenechea all'Aston Villa per 8 milioni di euro

Kaio Jorge al Cruzeiro per 7 milioni di euro

Facundo Gonzalez al Feyenoord (prestito)

Alex Sandro (svincolato)

Gianluca Frabotta al West Bromwich a costo zero

Fabio Miretti al Genoa (prestito)

Tiago Djalo al Porto (prestito)

Filip Kostic al Fenerbahce (prestito)

Daniele Rugani all'Ajax (prestito)

Hans Nicolussi Caviglia al Venezia (prestito)

Mattia De Sciglio all'Empoli (prestito)

Stefano Gori allo Spezia (prestito)

Adrien Rabiot (svincolato)

Wojciech Szczesny (risoluzione)

JUVENTUS 2024/2025 - CESSIONI INVERNALI

Nicolò Fagioli alla Fiorentina (prestito) per 3 milioni di euro

Arthur al Girona (prestito) per 1 milione di euro

Danilo al Flamengo a costo zero