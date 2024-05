Sky - Lazio, arriva il sostituto di Felipe Anderson: accordo con la Salernitana per Tchaouna

Loum Tchaouna è a un passo dal diventare un nuovo giocatore della Lazio.

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Loum Tchaouna è a un passo dal diventare un nuovo giocatore della Lazio. Accordo in chiusura con la Salernitana grazie a un'offerta da otto milioni di euro. Classe 2003, si tratta di un'ala destra nata in Chad che in questa stagione - nonostante un'annata complicatissima per i granata - ha comunque collezionato sei gol tra campionato e Coppa Italia.

Di questi otto milioni, riporta Sky Sport, la Salernitana ne incasserà però solo il 60%. L'altro 40% andrà al Rennes, società bretone che la scorsa estate l'ha liberato a parametro zero. Tchaouna nel club capitolino prenderà il posto di Felipe Anderson, calciatore brasiliano che ha deciso di tornare a giocare in patria.

Felipe Anderson dopo la gara contro il Sassuolo, l'ultima con la maglia biancoceleste, aveva salutato così la Lazio: “Ho provato a essere concentrato sulla partita, volevo non pensarci tanto perché era importante giocare bene e vincere. Vedere però lo stadio e la gente che mi salutava, è stato difficile trattenere le lacrime ma come ho detto mi hanno dato molto più di quello che mi aspettavo e va al di là del calcio. Sono molto felice oggi. Sto partendo, ma resta nel mio cuore quello che abbiamo vissuto insieme. D'ora in avanti sarò un tifoso della Lazio, la seguirò sempre come quando sono partito la prima volta. Voglio che la Lazio sia sempre al vertice e spero che vinca sempre. Spero di venire a trovarvi subito e spero che vada tutto bene”.