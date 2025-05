Inter, Barella: "Potevamo fare qualcosa in più, ma 0 rimpianti. Psg? E' 50-50"

Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi giorni dalla finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain: “Penso che la volta scorsa potesse imbrogliare un po’ il percorso, sembrava più facile, ma in Champions nessuno regala nulla. Questa volta arriviamo al 50-50, non dico col favore del pronostico, abbiamo battuto due delle squadre più forti del mondo. Questo non cambia nulla, ogni gara ha storia a sé, noi cerchiamo di fare del nostro meglio col mister, ci faremo trovare pronti.

L’obiettivo è vincerla, per tutti, ci meritiamo un finale positivo questa volta. Il desiderio è fare la miglior gara che possiamo, arriveremo concentrati sull’obiettivo. Una stagione emozionante, sono stato benissimo coi ragazzi, abbiamo dato tutto, forse potevamo fare qualcosa in più, ma non ho rimpianti per nulla, soprattutto se riusciremo a fare quello che dobbiamo”.