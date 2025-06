Inter-Inzaghi, futuro incerto. Sky: martedì incontro tra il tecnico e la società

Il futuro di Simone Inzaghi all’Inter è ancora incerto: l’allenatore dovrà presto prendere una decisione definitiva. L’Al-Hilal, rimasto senza tecnico dopo l’addio a Jorge Jesus, lo sta tentando con un’offerta importante. La situazione deve risolversi in tempi brevi, poiché l’Inter si prepara a volare negli Stati Uniti per il Mondiale per Club, con tre impegni già fissati contro Monterrey, Urawa Red Diamonds e River Plate tra il 18 e il 26 giugno.

Per martedì 5 giugno è stato programmato un incontro tra Inzaghi e la dirigenza nerazzurra per discutere del futuro. Si valuterà un possibile rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2026, con un’estensione di un altro anno. L’Inter vorrebbe continuare con lui, ma si sta preparando anche a un eventuale addio. In caso di separazione, i possibili sostituti sono Cesc Fabregas, Roberto De Zerbi e Cristian Chivu, già allenatore della Primavera nerazzurra. A riportarlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.