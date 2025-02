Inter, Inzaghi in emergenza sulle fasce: ha solo due giocatori di ruolo

vedi letture

Se Inzaghi può sorridere per il recupero ormai certo di Thuram, non può fare altrettanto per l'emergenza sulle corsie laterali, in modo particolare a sinstra. L'elenco: fuori Zalewski, Carlos Augusto e Darmian. A disposizione, insomma, restano solo Dumfries e Darmian. Non il massimo visto il calendario fitto e la sfida di sabato al Napoli.

Come riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, oggi si saprà qualcosa di più anche su Darmian, costretto ad uscire per un risentimento ai flessori della coscia sinistra in Coppa Italia e che si sottoporrà agli esani di rito. Ne avrà comunque per una ventina di giorni: arrivederci a dopo la sosta.

Per Carlos Augusto le speranze di vederlo al Maradona sono davvero ridotte al lumicino: si ragiona giù nell’ottica dell’andata con il Feyenoord.