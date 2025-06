Inter, Marotta ammette: "Parzialmente impreparati all'addio di Inzaghi. Ma non confusi..."

Beppe Marotta, presidente dell’Inter, ha sostanzialmente annunciato l’arrivo di Cristian Chivu in panchina, direttamente dal palco del Festival della Serie A in corso di svolgimento proprio a Parma: “Essere arrivati secondi nella competizione più importante al mondo è straordinario. È vero, c’è amarezza, ma fa parte del gioco e la nostra stagione, che non è ancora conclusa perché a breve partirà una nuova competizione dove Inter e Juventus rappresentano il calcio italiano.

Però, siccome il calcio è un mondo in cui tutto si brucia e l’imprevedibilità la fa da padrona, martedì abbiamo assistito a una dichiarazione del nostro allenatore, che è stato il principale artefice della stagione. Devo dire che lo stesso Inzaghi ha detto che questa decisione l’ha presa il lunedì successivo alla finale di Champions. Leggendo i giornali ho letto di confusione e scetticismo, come se fossimo confusi: questa dichiarazione ci ha trovato parzialmente impreparati e ci siamo mossi. I giornali hanno dato i nomi più svariati, tutti profili completamente diversi: io credo che la prima cosa è che quando si cambia un allenatore va identificato un profilo, figlio di linee guida e strategie delineate da proprietà e management.

Il profilo adatto era un allenatore giovane, che sposasse la filosofia della società e mettesse in atto una valorizzazione del patrimonio giovanile che non limitasse la nostra ambizione. L’Inter partirà sempre con l’obbligo di provare a vincere: per questo servono qualità che abbiamo ritenuto di trovare in Chivu. Ci sono piccole cose burocratiche da sistemare col Parma, ma rappresenta il profilo adatto. È una prova non di confusione ma di coraggio, cose da leader. L’importante è che ci siano una proprietà forte e un programma ben definito”.