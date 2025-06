Inter, problemi col vice-Chivu: salta Martusciello, Samuel bloccato da Scaloni

Nel giorno dell'ufficialità di Cristian Chivu, ecco che Antonio Gagliardi non lo seguirà sulla panchina dell'Inter. Il secondo allenatore cambia quindi il suo status, con la possibilità di essere il primo in un altro club, magari straniero. Ci sono stati diversi contatti con società all'estero, anche da Belgio e Portogallo. Questo perché il curriculum di Gagliardi incomincia a essere importante: è stato collaboratore tecnico di Mancini fino allo scorso ottobre, salvo poi subentrare, appunto, a Pecchia con Chivu.

Difficile che il suo futuro sia a Parma. Più probabile, appunto, un'avventura in proprio. Anche per questo ci sono stati contatti prima con Martusciello, ora con Samuel che, però, è stato stoppato da Lionel Scaloni, suo commissario tecnico con l'Argentina. "C'è stata una chiamata da Chivu, suo amico e compagno di squadra, per sapere se lo avrebbe raggiunto all'Inter, il club dove ha fatto carriera. Walter ha apprezzato la chiamata, ma ha un impegno con noi. La dice lunga su di lui il fatto che abbia scelto di rimanere. Da parte mia, lo ringrazio perché è un segno di affetto e professionalità. Ecco, la discussione è chiusa".

Insomma, nei prossimi giorni si saprà qualcosa di più sul futuro di Gagliardi. Mentre è ancora da svelare il vice di Chivu.