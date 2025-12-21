Inter, retroscena tossico col Napoli: Chivu l'ha notato al Maradona

Dalla rimonta subita nella finale della scorsa Supercoppa contro il Milan l'anno scorso, stavolta l'Inter he replicato in semifinale lasciandosi eliminare ai calci di rigore dal Bologna. La Gazzetta dello Sport dà un verdetto preciso sugli zero titoli conquistati dai nerazzurri nella ultime due stagioni : "La sindrome da grande vittoria".

L'Inter è passata da "ingiocabile" - come direbbe Mkhitaryan per la Rosea - a "inspiegabile", perché il peso degli errori commessi nelle 6 sconfitte stagionali dell'era Chivu è chiaro. "Tante volte ha dovuto maledire certe distrazioni, sintomi di superficialità e leggerezza, oppure la scarsa ferocia nell'area di rigore avversaria". Insomma, la somma degli abbagli è "strutturale".

C'è un episodio in Bologna-Inter di Riyadh che ha lasciato "perplessa" la società nerazzurra: lo scontro in area tra Hegghem e Bonny, che è stato corretto dal VAR. "Ha richiamato Chiffi al monitor, al contrario di quanto accadde allo stadio Maradona per un fallo che obiettivamente non c'era". Il riferimento va al penalty assegnato poi per fallo ravvisato di Mkhitaryan su Di Lorenzo.

E qui emerge un retroscena da evidenziare, a proposito del big match perso lo scorso ottobre in casa del Napoli (3-1). "Chivu in quel pomeriggio autunnale si accorse di un elemento tossico: i giocatori dell'Inter durante l'intervallo riguardavano le immagini del rigore invece di concentrarsi sull'ambizione di recuperare lo svantaggio".