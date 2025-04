Inter stanca, Inzaghi lo sa: ha fatto una cosa dopo il derby perso

L'Inter è apparsa stanca nel derby di Coppa Italia contro il Milan di due giorni fa, sulle gambe e con poche idee. Ha incassato gli schiaffi rossoneri senza riuscire a reagire nonostante un buon inizio, ma la luce si è subito spenta dopo il colpo di testa di Luka Jovic che ha portato avanti i rossoneri. Adesso c'è da fare gruppo, c'è il campionato con la lotta punto a punto con il Napoli.

Adesso, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi deve allenare la mente dei calciatori nerazzurri in un momento cruciale della stagione. Infatti il tecnico ha scelto la strada del riposo dopo il duro ko nel derby di due sere fa, giornata di riposo per poi riprendere oggi gli allenamenti in vista della sfida di domenica pomeriggio contro la Roma di Ranieri.