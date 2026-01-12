Juve-Cremonese, le formazioni: Spalletti conferma David e Miretti
Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match dello Stadium tra Juventus e Cremonese, posticipo della 20ª giornata di Serie A. Nei bianconeri, Luciano Spalletti conferma il 4-2-3-1 con Miretti alle spalle di David, negli ospiti invece Davide Nicola opta per il tandem offensivo Bonazzoli-Vardy; c'è anche Zerbin dal primo minuto. Di seguito le formazioni ufficiali.
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Bremer, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Joao Mario, Cabal, Rouhi, Pedro Felipe. Allenatore: Luciano Spalletti.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Grassi, Bondo, Johnsen, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. A disposizione: Silvestri, Nava, Barbieri, Valoti, Moumbagna, Sanabria. Allenatore: Davide Nicola.
ARBITRO: Feliciani
ASSISTENTI: D'Emilio e Barone
IV UFFICIALE: Calzavara
VAR: Gariglio
AVAR: Chiffi
