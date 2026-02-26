Como, Fabregas ritrova Nico Paz. Ma perde due titolari (per uno stagione finita)
(ANSA) - MILANO, 26 FEB - Cesc Fabregas se da una parte può sorridere perché contro il Lecce ritrova Nico Paz che era squalificato a Torino contro la Juventus, dall'altra deve fare i conti con due assenze pesanti.
La prima, quella di Baturina, durerà qualche settimana per una Distrazione del legamento deltoideo nella zona della caviglia sinistra, mentre per Addai i tempi si allungano visto che per la lesione al tendine d'Achille rimediata in allenamento è prevista operazione chirurgica e la stagione è di fatto finita. (ANSA).
