Como, Fabregas ritrova Nico Paz. Ma perde due titolari (per uno stagione finita)

© foto di www.imagephotoagency.it
26 FEB
di Pierpaolo Matrone
fonte ANSA

(ANSA) - MILANO, 26 FEB - Cesc Fabregas se da una parte può sorridere perché contro il Lecce ritrova Nico Paz che era squalificato a Torino contro la Juventus, dall'altra deve fare i conti con due assenze pesanti.

La prima, quella di Baturina, durerà qualche settimana per una Distrazione del legamento deltoideo nella zona della caviglia sinistra, mentre per Addai i tempi si allungano visto che per la lesione al tendine d'Achille rimediata in allenamento è prevista operazione chirurgica e la stagione è di fatto finita. (ANSA).