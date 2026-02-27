Osimhen-Juve, c'è l'ostacolo ADL: maxi-penale se va in bianconero, la cifra

La Juventus sogna Osimhen e anche lui sogna la Juve, ma l'affare è complesso per diversi motivi. Ad esempio per le mosse di ADL quando è stato concluso il suo trasferimento al Galatasaray.

Osimhen e l'ostacolo maxi-penale per la Juve

Lo si legge su Tuttosport con i dettagli dell'affare: "De Laurentiis sapeva che quella cessione, in un modo o nell’altro, gli si sarebbe potuta ritorcere contro. Meglio dunque prevenire, anziché curare: da lì la scelta di far firmare all’attaccante nigeriano una maxi penale di 70 milioni a carico del Galatasaray (50 per il secondo anno) pronta a scattare qualora il club turco, nelle successive due stagioni, avesse deciso di venderlo a una squadra di Serie A. Per intenderci, se la Juve, l’Inter o qualsiasi altra società italiana volesse assicurarsi prima di settembre 2027 le prestazioni del bomber nigeriano, oltre a versare nelle casse del Gala il valore del cartellino, dovrebbe convincerli a pagare 50 milioni di euro al Napoli. Un cavillo burocratico destinato a smontare sul nascere anche la più fantasiosa delle suggestioni".