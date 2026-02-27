Cagliari, non basta super-gol di Folorunsho: finisce 1-1 contro il Parma

di Fabio Tarantino

Un super gol di Folorunsho appena entrato al minuto 18 del secondo tempo stava regalando la vittoria al Cagliari contro il Parma nell'anticipo del 27esimo turno di campionato. Poi nel finale è arrivato il pari della squadra di Cuesta con Oristanio. Si conclude alla fine in parità la sfida che ha aperto il nuovo turno di Serie A. 

