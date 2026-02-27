Ufficiale Parma-Cagliari, le formazioni: Pellegrino sfida Esposito

Tutto pronto per Parma-Cagliari, sfida valida per la 27ª giornata di Serie A. A pochi minuti dal calcio d'inizio, Carlos Cuesta ha sciolto le ultime riserve confermando l'undici che ha espugnato San Siro contro il Milan. Fiducia rinnovata dunque a Corvi tra i pali, con Troilo preferito a Circati al centro della retroguardia. Ai suoi lati agiranno capitan Delprato e Valenti. In mezzo al campo Keita sarà il perno della manovra, affiancato da Ordonez e Bernabé. Sulle fasce spazio a Britschgi e Valeri, mentre davanti ancora la coppia Strefezza-Pellegrino.

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato (C), Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Ordonez; Strefezza, Pellegrino. A disposizione: Suzuki, Rinaldi, Estevez, Ondrejka, Oristanio, Sorensen, Elphege, Cremaschi, Carboni, Circati, Nicolussi Caviglia, Mena Martinez. Allenatore: Carlos Cuesta.



CAGLIARI (4-4-2): Caprile (C); Zé Pedro, Dossena, Rodriguez, Obert; Palestra, Adopo, Sulemana, Liteta, Esposito, Kilicsoy. A disposizione: Sherri, Ciocci, Idrissi, Raterink, Albarracin, Zappa, Pavoletti, Mendy, Trepy, Sulev, Malfitano, Folorunsho. Allenatore: Fabio Pisacane.