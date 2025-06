Ultim'ora Juve, il nuovo Dg Comolli annuncia: “Tudor rimarrà il nostro allenatore”

Damien Comolli, nuovo direttore generale della Juventus, è stato presentato questa mattina in conferenza stampa. Tra le prime cose dette c’è subito stato anche l’annuncio sull’allenatore del club bianconero per il prossimo anno nei giorni in cui alla Juve veniva accostato il nome di Spalletti. Ma non sarà così.

"Per la stagione 25/26 Igor Tudor rimarrà allenatore e speriamo anche altro. E devo parlarvi anche del ruolo di Chiellini. Abbiamo parlato con Scanavino, con lui, con il presidente e il proprietario. Non solo un ruolo di campo ma anche direttore tecnico. Sarà anche il rappresentante della Juventus con la Lega Serie A e la Federazione, ci sono diversi aspetti su cui stiamo lavorando assieme”.