Juventus-Spalletti, che succede a giugno? Per ora c'è solo una promessa

Quando Luciano Spalletti e la Juventus si sono scelti, lo hanno fatto su una base chiara: massima libertà per entrambe le parti a fine stagione. Il tecnico, reduce dall’addio alla Nazionale, ha accettato l’offerta bianconera senza forzare sul contratto. A riportarlo è l'edizione online de La Gazzetta dello Sport.

Nessun rinnovo scritto, solo una promessa. Spalletti vuole parlare col campo: i risultati recenti hanno rilanciato la Juve verso la zona Champions e le prossime gare possono essere decisive. Se la missione riuscirà, i discorsi sul futuro potrebbero essere anticipati, anche grazie alla stima della proprietà e di John Elkann. Tutto, però, resta aperto.