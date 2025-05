L'assistente Rocca accusa i vertici arbitrali: "Perché Rocchi bussa e Gervasoni no?"

vedi letture

In Inter-Roma c’era rigore a favore dei nerazzurri per il contatto tra N’Dicka e Bisseck. La Commissione Arbitrale Nazionale lo avrebbe espressamente ammesso nell’ultimo raduno. A dirlo, anzi scriverlo - in una lettera aperta inviata alla CAN e per conoscenza anche al forum arbitri.com - è Domenico Rocca, assistente arbitrale. Nella sua lunga missiva sono contenuti parecchi attacchi al modo in cui la classe arbitrale italiana è guidata, tutti ovviamente da verificare.

”Perché Rocchi bussa e Gervasoni no?”. Tra gli esempi concreti citati, vi è un parallelo tra i comportamenti del designatore Gianluca Rocchi e di Andrea Gervasoni, in due occasioni diverse in cui entrambi si sono ritrovati a ricoprire il ruolo, a Lissone, di “controllore” del funzionamento del VAR. In particolare, scrive Rocca: “Possiamo aggiungere Udinese–Parma dove viene concesso un calcio di rigore giusto, solo perché a Lissone come supervisore Rocchi si alza rapidamente dalla postazione per ‘bussare’ (si sente anche nell'audio delle registrazioni) più volte sul vetro della stanza di Paterna Var e Sozza Avar per richiamare la loro attenzione che a sua volta chiameranno l'arbitro per un OFR e far assegnare giustamente come detto un rigore che i VAR si erano persi.

Ma perché in Inter-Roma, Gervasoni supervisore di giornata non ‘bussa’ ai VAR per far assegnare un calcio di rigore netto (dove la Commissione al raduno ammette pubblicamente davanti a tutti arbitri e assistenti che abbiamo perso un rigore netto) a favore dell'Inter? Errore grave, che molto probabilmente determinerà la perdita del campionato della società Inter a favore della società Napoli”.