La Cremonese si sveglia tardi: il Lecce fa sua la sfida salvezza

La Cremonese si sveglia tardi: il Lecce fa sua la sfida salvezzaTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:30Serie A
di Antonio Noto

Il Lecce conquista una vittoria fondamentale nello scontro salvezza contro la Cremonese. Di Francesco sceglie il 4-3-3 con Stulic titolare insieme a Pierotti e Banda, mentre Nicola risponde con il 3-5-2. Nel primo tempo i salentini sbloccano il match con Pierotti e raddoppiano con Stulic su rigore.

Nella ripresa la Cremonese reagisce grazie ai cambi di Nicola e accorcia le distanze con Bonazzoli. I grigiorossi mettono in difficoltà il Lecce e sfiorano il pareggio nel finale. I padroni di casa però resistono e portano a casa tre punti preziosi per la corsa salvezza.