Vendita San Siro, interviene la Guardia di Finanza: indagini in corso

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La vendita di San Siro a Inter e Milan è finita nel mirino della Guardia di Finanza che, accogliendo un'istanza dei pm Giovanna Cavalleri, Paolo Filippini e Giovanni Polizzi, ha perquisito fin dalle prime ore della mattinata gli uffici del Comune di Milano, la M-I Stadio di Milan e Inter oltre alle abitazioni di sia degli ex assessori Giancarlo Tancredi e Ada De Cesaris e del dg di Palazzo Marino, Christian Malangone. L'ipotesi su cui si fonda l'indagine è quella di turbativa d'asta.

Tra gli indagati ci sono appunto Lucia De Cesaris e Giancarlo Tancredi, ma anche Giuseppe Bonomi, Alessandro Antonello e Mark Van Huukslot. Lo riferisce il quotidiano La Repubblica.