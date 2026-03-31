Tottenham, tutto su De Zerbi: pronti 5 anni a 12mln a stagione per convincerlo
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Roberto De Zerbi continua a essere corteggiato dal Tottenham. Dopo l'addio di Tudor, gli Spurs puntano un altro tecnico vecchia conoscenza del campionato italiano. L'ex tecnico del Marsiglia è pronto a firmare un contratto di cinque anni da 12 milioni di sterline a stagione, un ingaggio super per convincerlo da parte del club inglese. Non è ancora arrivato il sì definitivo da parte del tecnico, trattativa in corso tra le parti. Ma De Zerbi sembra davvero pronto a tornare subito in panchina e di nuovo in Premier dopo la sua esperienza al Brighton.
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