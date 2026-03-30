La Fiorentina tira un sospiro di sollievo: nulla di grave per un titolarissimo
C'era un po' di apprensione in casa Fiorentina in merito alle condizioni fisiche di Dodo, dopo che il laterale brasiliano ha lasciato il campo sabato pomeriggio nel corso dell'allenamento aperto al pubblico al Viola Park, per via di un problema alla coscia. Nessuna lesione per Dodo, i tifosi della Fiorentina e anche e soprattutto l'allenatore Paolo Vanoli possono in parte esultare.
Si legge, infatti, in un comunicato medico diramato dal club toscano: "ACF Fiorentina comunica che, nella mattinata di oggi, il calciatore Domilson Cordeiro Dos Santos Dodô è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali dopo essere uscito anzitempo dal campo durante la sessione di allenamento di sabato. Gli esami diagnostici svolti hanno escluso lesioni a carico dei muscoli flessori della coscia destra. Il calciatore nei prossimi giorni proseguirà il suo programma personalizzato". La presenza di Dodo per Hellas Verona-Fiorentina alla ripresa potrebbe essere a rischio ma lo scenario di un infortunio peggiore sembra quantomeno essere stato scampato.
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